Augustis kerkivad Soomes autokütuste aktsiisid

Fossiilse mootoribensiini hind kerkib 5,71 senti liitri kohta ja diislikütuse hind 6,46 senti; taastuvtoorainest biokütuste aktsiisitõus on väiksem, kirjutab Soome majandusuudiste portaal Taloussanomat.

Majanduslehe sõnul on bensiini hind Soomes suhteliselt madal. Eile maksis bensiin 95 keskmiselt 1,384 eurot, bensiin 98 maksis 1,466 eurot liiter ning diislikütuse liiter maksis keskmiselt 1,195 eurot. Bensiini 95E10 odavaim hind oli 1,298 eurot ja kalleim 1,686 eurot liiter.

Põhjanaabrite kütuseketi ABC juhi Harri Tuomaala sõnul pole selge, kui palju maksutõus mootorikütuste jaehindu tõstab, sest palju sõltub konkurentsiolukorrast. Varem on maksutõus lisandunud jaehinda väga kiiresti, ütles Tuomaala Kauppalehtile.

Soome maksumaksjate ühingu peaökonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola sõnul toimub maksutõus heal ajal, sest bensiini ja diislikütuste hinnad on koroonakriisi tõttu suhteliselt madalad.

«Nüüd me tõstame maksukoormust 250 miljoni euro võrra aastas. See on märkimisväärne maksutõus,» ütles Kirkko-Jaakkola Kauppalehtile.