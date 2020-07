Juustukuningate brändi opereerib Hollandi perekond eesotsas perepea Erwin Wassenaariga. Ettevõte on kaheksa aastaga kasvanud Eesti suurimaks juustuketiks, millele kuulub 16 kauplust. Kui varasem strateegia oli poevõrku suurendada, siis eelmisel aastal keerati ots ringi.

Uus eesmärk on kaupluste arvu vähendada, aga suurendada brändi tuntust läbi frantsiisimüügi. See tähendab, et ettevõte ei opereeri müügikohti ise, vaid otsib üle Eesti ettevõtjaid, kes tahavad nende kaubamärki kasutades ja tooteid müües ise poe püsti panna. Lisaks tahab firma müüa rohkem veebis, samuti jõuda oma juustuvalikuga suurtesse jaekettidesse.