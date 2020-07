Mis kriis? Eesti pangad teenisid 112 miljonit

Keskpanga ökonomisti Madis Laasi sõnul on pangad koroonaviirusest põhjustatud ebaselguse tõttu suurendanud provisjoneerimist ehk probleemseks hinnatud laenudele allahindluste tegemist, kuid seni on provisjonide maht olnud suhteliselt väike. 112Miljonilist kasumit aitasid hoida tütarettevõtetelt saadud dividendid, stabiilne puhasintressi tulu ning halduskulude vähenemine 14% aasta varasemaga võrreldes.

«Uute autoliisingute väljastamine elavnes juunis märgatavalt, ületades 37 miljoni euro taseme, kuid 2019. aasta juuniga võrreldes on maht jätkuvalt umbes neljandiku võrra väiksem,» ütles Laas. Ta tõi välja, et selliste kestvuskaupade nagu sõidukite tarbimise kasv võib anda märku tarbijate kindlustunde mõningasest paranemisest.

Üks, mis Eesti elanikel paisub on pangahoius: Laasi sõnul on majapidamiste hoiuste aastakas teises kvartalis olnud nii kõrge kui viimati 2012. aastal: 11%. Kokku on majapidamistel pangakontodel 8,7 miljardit eurot. Ettevõtted hoiustasid veelgi suuremalt, kasv ligi 14% ning kokku on ettevõtetel hoiustel 7,5 miljardit eurot.

Ökonomist ütles, et väljastatud laenude intressimäärad on praegu majanduses valitseva ebaselguse taustal püsinud stabiilsed – ettevõtete pikaajaliste laenude intressimarginaal oli juunis 2,9 protsenti ja tagatisega eluasemelaenude oma 2,3 protsenti. «Osaliselt on vähenemise põhjuseks see, et ühe panga portfell viidi Eestist välja,» tõi Laas välja.