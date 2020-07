Tesla tegi ajalugu – aktsia jätkab pöörast rallit

Tesla jaoks on tegu ajaloolise teetähisega, sest see on neljas järjestikune kvartal alates ettevõtte loomisest 2003. aastal, mil elektriaototootja on suutnud kasumisse jääda. Tesla suutis analüütikute ootusi tublisti lüüa. Kontserni müügitulu oli 6 miljardit dollarit – analüütikud ootasid 5,4 miljardit, puhaskasumi asemel oodati kahjumit, kuid Tesla teenis teises kvartalis 104 miljonit dollarit. Kasum aktsia kohta kerkis seega 2,18 dollarini. Sealjuures kahanes automüügist saadud tulu veidi, kuid Tesla teenis 428 lisamiljonit nn regulatoorsete punktide müügist: riik või osariik jagab neid punkte ettevõtetele, kes aitavad võidelda emissioonide tekkega. Neid punkte saab edasi müüa firmadele, kes vajavad neid seaduste täitmiseks. See äri aitaski autotööstuse languspoolt tasandada.

Tesla kasum on seda märgilisem, et nüüd on Tesla jaoks tee valla S&P 500 indeksisse jõudmisel. Nimelt on seal vaja täita kriteerium, et firma on viimased neli kvartalit kasumit ette näidanud, kirjutab CNBC.