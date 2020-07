Pealinna ja teiste suuremate linnade ööklubide omanikud kirjutasid valitsusele murekirja, kus ei tee saladust, et nende jaoks on kaks viimast kuud olnud väga rasked. Töötajate koondamine, piletitulu kaotamine ja ebakindlus tuleviku ees on viinud paljud neist ahastuse äärele.