Prokuratuur: Wirecardi endine juht ja kaks juhatuse liiget vahistati

Laiema uurimise käigus paistab, et investorid Saksamaal, Jaapanis ja mujal olid seotud Wirecardile vahendite kandmisega suurusjärgus kuni 3,2 miljardit, teatasid prokurörid. Nad märkisid, et «Wirecardi maksejõuetuse tõttu on need summad suure tõenäosusega kadunud».