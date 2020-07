Väärismetallid säravad – hõbe viimase kuue aasta, kuld pea ajaloo kalleim

Kulla hind kerkis teisipäeval 1843,90 dollarini, Londonis fikseeriti pärastlõunaseks kulla hinnaks 1842,55 dollarit untsist. Londoni pärastlõunaseid fikseeringud on reeglina füüsilise kullaga tehtavate tehingute aluseks. Lisaks muudavad väärismetallid atraktiivseks lõtv rahapoliitika ja ülimadalad intressimäärad.

«Kulla kohta käib sama vana lugu: reaalintressid jätkavad langemist ning hakkavad jõudma globaalse finantskriisi aegsele tasemele,» ütles Bloombergile Kanada investeerimispanga TD Securities toorainestrateeg Daniel Ghali. «Me näeme, et üha enam kaubeldakse hõbeda kui tööstusmetalliga. Meie arvates tuleb mingi osa nõudluse kasvust hõbeda järele tööstuse poole pealt,» lisas ta.

Hõbeda hind hüppas teisipäeval 6,8 protsenti, 21,557 dollarini untsist, mis on kõrgeim alates 2014. aasta märtsist.

Ka Financial Times kirjutab, et hõbeda hinnatõusu katalüsaatoriteks on tavaliselt nõudluse kasv tööstuses ning lõtv rahapoliitika.