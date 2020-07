Fiati kontorites toimus läbiotsimine

Frankfurti prokuröride sõnul sisaldavad Fiati, Alfa Romeo ja Jeepi ning CNH Industriali valmistatavate Iveco veokite mootorid ebaseaduslikku tarkvara, et varjata ülemääraseid heitgaase, vahendas Reuters.

Prokurörid ei nimetanud Alfa Romeo ja Fiati emafirmat Fiat Chryslerit, sest vastavalt Saksa seadustele saab kohtu alla anda ainult inimesi, mitte ettevõtteid. Uurimise all on üheksa «rahvusvahelise autotootja» töötajat, et teha kindlaks, milline oli nende roll võib-olla ebaseadusliku mootorihaldustarkvaraga masinat pääsemisel avalikele teedele.