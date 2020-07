Coca-Cola kvartalikäivet tabas veerand sajandi suurim langus

Coca-Cola teatas, et suleb zombie-kaubamärgid, eesmärgiga säilitada ettevõtte kasumlikkus pärast teise kvartali käibe kukkumist 7,2 miljardile dollarile (6,2 miljardit eurot), vahendas Financial Times. Puhaskasum langes kolmandiku võrra 1,76 miljardile dollarile.

Coca-Cola tegevjuht James Quincey ootab lähematelt kuudelt paremaid tulemusi, hoolimata koroonaviiruse juhtumite arvu kõrgest tasemest USAs. Üle maailma on ettevõtte müügimaht toibunud – kui märtsis oli langus 25 protsenti, siis juunis vaid kümme protsenti.

Quincey sõnul kavatseb Coca-Cola, mis hiljuti teatas Odwalla mahlade valmistamise lõpetamisest, oma tootevalikut veel kärpida. Ettevõtte 400st «peabrändist» üle poole on müügil vaid ühe riigi turul ja kasvavad kontserni keskmisest aeglasemalt.

Konkureeriva PepsiCo tulemusi aitas parandada kontsernile kuuluv näksiäri. Kuigi Coca-Cola, mille kõige suurem aktsionär on Warren Buffetti valdusfirma Berkshire Hathaway, on oma tegevust märkimisväärselt laiendanud, on ettevõte toiduärist hoidunud.