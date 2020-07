Andres Sõnajalg: energiamonopoli tagasitulek on kõigi kaotus, aga kaebame kindlasti edasi

Aastaid teadsid eestlased unepealt, et Eestis tuleb elekter Narva elektrijaamadest ja et seda toodab monopoolses seisundis Eesti Energia. Taastuvenergia sünniga pilt veidi muutus, kuid ainult karvavõrra. Siin-seal kerkinud tuulepargid ei kõigutanud kuigivõrd põlevkivielektri ülemvõimu.

Nüüd on olukord muutunud, sest põlevkivielektri tootmiskulu on Euroopa Liidu keskkonnapoliitika haardes kaotanud oma konkurentsivõime ja Narva jaamad seisavad jõude. Eesti energiasõltumatusest on jäänud järele ainult mälestus ning pirnid jäävad toas põlema ainult siis, kui naabrid meile elektrit müüvad ja/või meile piisab kohalikust taastuvenergia tootmisvõimekusest.

Traagiline puänt on aga selles, et põlevkiviimpeeriumi lagunemise varjus hiilis Eesti Energia monopolistitroonile tagasi, haarates enda kontrolli alla pea kogu eestimaise taastuvenergia tootmisressursi – prügipõletamine, tuulepargid, päikesepargid… Ehk et teisisõnu – monopol on tagasi. Pole vaja pikalt selgitadagi, et kuigi keskkonnaalaselt on taastuvenergia võidukäik teretulnud, siis majanduslikus plaanis pole taastuvenergiamonopol põrmugi parem põlevkivielektrimonopolist ning et see on kaotus igale eestlasele.

Seetõttu olidki pealiskaudsed sel nädalal ilmunud uudiste pealkirjad, mis kõnelesid «Sõnajalgade kaotusest» seoses kohtuvaidlusega, kas Nelja Energia ülevõtmine Eesti Energia poolt oli seaduslik või mitte. Tõsi on see, et teiste hulgas ka meile kuuluvad ettevõtted vaidlustasid Nelja Energia ülevõtmise ja proovivad seda tagasi pöörata või monopoli edasist laienemist teatud aja ära hoides teistele turuosalistele arenguruumi jätta, kuid kui see ei õnnestu, on see iga eestimaalase kaotus. See, et Eestis võib tööstuslikus koguses elektrit toota sisuliselt ainult üks megaettevõte, kes teisi enda kõrval ei salli ja teeb kõikvõimaliku, et ühtegi konkurenti ka ei tekiks, ei ole ühegi tarbija rahakoti huvides. Monopol on alati konkurentsi ja väikese inimese vastu.

Kõige täpsem oli esmaspäevast uudist pealkirjastades BNS, kes teatas kiretult: «Halduskohus: Enefit Greeni ja Nelja Energia ühinemine on seaduslik». Sellest on lugejal võimalik ka eelteadmisteta teha kaks olulist järeldust. Esiteks – tegu oli kõigest esimese kohtuastme otsusega ning teiseks – asi puudutas kahe loetletud ettevõtte (millest üks kuulub Eesti Energia kontserni) ühinemist. Ühejäänud uudisteportaalid, mis peavad värvikaimate pealkirjade konkurentsilahingut, rääkisid mingist Sõnajalgade kaotusest ja seda kõige lõplikumal moel nagu oleks viimsepäevakohus ise oma otsuse teada andnud. Miski pole tõest kaugemal.

Kõigepealt tuleb meelde tuletada, et halduskohus on loodud eraisiku kaitseks riigiga vaidluste lahendamiseks ning et statistika näitab, et enamustes vaidlustes valib halduskohtu esimene aste riigi poole, olles nagu tüütu kummitempel, mis riigi poolt kord juba tehtud otsuse veelkord heaks kiidab. Antud juhul siis konkurentsiameti otsuse, mis andis Nelja Energia ülevõtmisele rohelise tule.