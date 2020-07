Notariaalsete kinnisvaratehingute arv hakkas juunis taastuma

Juunis tehti kokku 23 366 toimingut, mida on kümme protsenti vähem võrreldes mullusega, samas aprillis ja mais kukkus notariaalsete toimingute arv vastavalt 40 ja 32 protsenti. Teise kvartali arvestuses kukkus toimingute koguarv 28 protsendi võrra möödunud aasta 85 000 toimingult tänavusele ligikaudu 61 000 toimingule.

Ta lisas, et tõenäoliselt tehti juunis siiski ka paljud need kinnisvaratehingud, mis eelnevatel kuudel eriolukorra tõttu edasi lükati.

Poolaasta arvestuses langes kinnisvaratehingute arv üheksa protsenti 35 000 tehingult 32 500 tehingule. Piirkondade lõikes on pilt sarnane kvartalitulemustega, kus suurim langus kinnisvaratehingutes oli 28 protsenti Hiiumaal.

"Sarnaselt kinnisvaratehingutega võime oletada, et ka pärimisega seotud toiminguid lükati eriolukorra tingimustes edasi, mis antud kasvu ka selgitaks," märkis Saar-Johanson.

Samas volikirjade tegemises nähti pea 20-protsendilist langust, apostillide väljastamises oli vähenemine 26 protsenti. Saar-Johansoni sõnul on see ilmselt põhjendatav asjaoluga, et praegu minnakse vähem välismaale tööle ja õppima, mistõttu puudub ka vajadus väljastada volikirju, millega keegi teine saaks inimese äraolekul tema eest tehinguid teha.