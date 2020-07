Toetusi juurde saanud põllumehed: oleks tahtnud rohkem

«See on väga suur ja positiivne sõnum Eesti maapiirkondadele,» kommenteeris Ratas varahommikul eile sündinud ELi eelarveotsust, mille järgi tõuseb Eesti otsetoetuste maht järgnevatel aastatel 35 protsendi võrra, 1,35 miljardi euroni. Sellele lisandub veel maaelu toetus summas 638 miljonit eurot ja toetus taaskäivitamise kavast summas 64 miljonit eurot. See tähendab, et Eesti põllumeeste toetused küündivad juba 80 protsendini liidu keskmisest. Praegu on see kõigest 66 protsenti.