Eesti firma plaanib Hiinasse müüa 630 konteinerit vett

Haage Joogid OÜ juhatuse liikme Vello Oselini sõnul on Hiina turul partnerite leidmisel olnud toeks EAS. Ta lisas, et kuigi pandeemia tõttu liikus läbirääkimine täielikult netiplatvormidele, ei olnud ka see takistuseks lepinguni jõudmisel.

«Hakkame esialgu Hiina turule tarnima Eesti turule toodetud pakendis tooteid, kuid hulgipakendite puhul järgime juba sealse turu eripärasid ja soove. Näiteks oodatakse, et pakendid oleksid kullerteenuse jaoks võimalikult praktiliselt valmistatud – antud turul on sellel väga suur osakaal,» lisas Oselin.

Hiina turule hakatakse tarnima nii karboniseeritud kui karboniseerimata Haage looduslikku mineraalvett 0,5-liitristes ja 1-liitristes PET-pudelites kui ka 0,33-liitrises klaaspudelites. Tehingu rahalist mahtu pooled ei avalikusta.

Oselin märkis, et sõlmitud leping ei tähenda veel kuldmune munevat kana. «20 miljardit eurot jaemüüki aastas, suurim pudeldatud vee turg maailmas. Tegu on 50-miljonit tonni pudeldatud joogivett tarbiva kasvava turuga, kus on tihe konkurents,» kirjeldas Oselin Hiina turgu.

«Samas usume, et siinne kõrge kvaliteet ja stiilne pakend on võimelised võtma ka seal turuosa. Ambitsioon on suur, kuid ilma selleta pole üldse mõtet tänapäeval ekspordile mõelda,» märkis ta.