Saksa rahandusminister kuulatakse seoses Wirecardiga parlamendis üle

Scholz pakkus läinud nädalal, et võib osaleda, kui Wirecardi küsimusega seoses korraldatakse eriistung.

Wirecard läks läinud kuul pankrotti, pärast seda kui oli üles tunnistanud, et firma arvetelt kadunud 1,9 miljardit eurot tõenäoliselt ei eksisteerinudki. Audiitorite sõnul nägi asi välja «keeruka pettusena».

Rahandusminister on aga ka ise kriitika alla sattunud, kuivõrd ametlikest dokumentidest nähtub, et ta teadis pettusekahtluste kohta juba 2019. aasta veebruaris.

Saksa meedia on kajastanud, et Wirecardi endine tegevdirektor Jan Marsalek, keda Saksa prokurörid taga otsivad, on põgenenud Venemaale.