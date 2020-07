«Kindlasti on üksikuid ettevõtjaid, kes on suutnud uues olukorras kohaneda, kuid selge on see, et Eesti kui väga turismile orienteeritud maa ei elatu ära sisetarbimisest,» ütles Liivamägi ja lisas, et on kahju, et kellegi üles riputatud kuulutus hiiglaslikest hindadest on hakanud elama oma elu ja on jätnud eksliku mulje, et majutusasutused suplevad hiilguses.