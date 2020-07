Saatuse iroonia: Ayn Randi keskus võttis koroonaabi

Ayn Randi keskus sai riigilt kuni miljoni dollari suuruse palgaabi, kirjutab Reuters. Keskus tegeleb kapitalismi toetamisega ning on vastu igasugusele riigipoolsele majandusse sekkumisele. Riigiabi toel soovitakse säilitada keskuse 35 töötaja töökohad. Keskuse juht Henry Binswanger ütles maikuus, et võtab igasuguse abiraha vastu ilma vabandusteta, sest arvab põhimõtte olevat õigluses ja lisas, et riigil endal pole mingisugust vara, ta jagab ainult teiste vara ümber.