Aasta võimsaim IPO ähvardab tulla Hiinast

Financial Timesi andmetel on praegu Ant Financiali turuväärtuseks hinnatud 150 miljardit dollarit. Millistel tingimustel IPO ehk aktsiate esmane avalik pakkumine aset leiab, pole teada. Praeguse seisuga on avalikustatud, et IPO peaks tulema juba sel aastal ning aktsiale tehakse topeltnoteering Shanghai ja Hongkongi börsil. Ant Financial on regiooni suurimaid mobiilimaksete pakkujaid. Isegi kui Ant Financial tooks börsile vaid osa ettevõtte aktsiatest, oleks tegu aasta ühe suurema IPOga. LiveMinti allikate andmetel püüab Ant Finance börsiletulekuga 200 miljardi dollari suurust valuatsiooni.