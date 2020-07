Tilgu merepäästeselts pakub tasuta päästevestilaenutust

Päästevesti puudumine on üks sagedasemaid põhjuseid, miks inimesed veeõnnetustes elu kaotavad. Et keegi ei läheks merele päästevestita, kuna tal endal seda käepärast polnud, otsustas Tilgu Merepääste Selts paigaldada Tilgu sadamasse tasuta kasutamiseks stendi eri suuruses päästevestidega. Vesti saab vajaduse korral nagist võtta ning pärast mereretke tuleb see samasse kohta tagasi panna. Tilgu Merepääste Seltsi juhatuse liige Argo Järva ütles, et tegelikult peaksid oma vestid olemas olema igas veesõidukis.