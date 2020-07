N.R. Energy kavandab Aserisse 35-miljonist bituumenitehast

Tehase valmistoodangu moodustab erineva kasutusotstarbega bituumen, mida on kavas müüa nii Balti riikidesse teedeehituseks kui ka eksportida rahvusvahelistele turgudele.

N.R. Energy juhataja Ahto Tisleri sõnul on projekt veel varases faasis ja ettevõte on kohalikule omavalitsusele plaane tutvustanud. Enne kopa maasse löömist tuleb läbida minimaalselt kaheaastane planeerimis-, hindamis- ja projekteerimisprotsess, nii et esimesed bituumenitonnid võivad Aseris optimistliku plaani järgi valmida 2025. aastal, märkis Tisler.