Juulis on Tallinna lennujaam teenindanud 43 373 reisijat

Tõusnud on ka lendude keskmine täituvus, kuid see jääb endiselt 50 protsendi juurde, teatas Tallinna lennujaam.

«Oleme oma reisijatelt tagasisidet kogunud ning uurinud, milline on olukord Euroopa erinevates sihtkohtades. Tagasiside on olnud väga positiivne ning mis peamine – täna on võimalik reisida nii, et kunstisaalides ei pea järjekordades seisma, hinnad majutusasutustes, kohvikutes ja restoranides on mõistlikud ning distantsi hoidmine on väheste turistide tõttu lihtne», ütles Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe.