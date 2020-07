Üle poole tööandjatest jätkab lähikuudel kaugtööga

Suuresti kavatsevad distantsilt töötamisega jätkata eelkõige need ettevõtted, mis olid kaugtööga juba varem harjunud. Siiski on eriolukord loonud paremaid võimalusi väljaspool töökohta töötamiseks ka organisatsioonides, kus paindlik töökorraldus varem puudus.

Peamiseks kaugtöö võimaldamise takistavaks teguriks on uuringu kohaselt harjumus – nimelt on segavaks faktoriks just see, kui ettevõttes ei olda harjutud nii töötama. «Samuti kardetakse, et distantsilt töö tegemise rakendamine nõuab suuri tehnoloogilisi investeeringuid,» lisas Auväärt.