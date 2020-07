Kirikufondi annetused kasvasid aastaga kümnekordseks

«Usun, et samamoodi jätkates teeme aja jooksul kõik Eestimaa kirikud korda nii, nagu nad seda väärivad,» rääkis Kirikufondi nõukogu liige, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma. «Möödunud aasta oli meie jaoks hoovõtu aasta. Eriti suur panus tuli Alexela grupilt.»

Alexela Groupi suuromanik, Kirikufondi nõukogu liige ja toetaja Heiti Hääl ütles, et nad on palju panustanud Narva Aleksandri kirikusse, mis on Narva linna kogukondlikku elu keskus ja sümbol. «Tunamullu tegime videoinstallatsiooni «Taevas Narva kohal» ja oleme leidnud muidki viise, mis aitavad kogudustel oma tegevuseks lisarahastust leida.»