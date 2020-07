Disney liitus Facebooki-vastase boikotiga

Rida suurfirmasid, nagu Starbucks, Unilever ja Adidas, on teatanud, et peatavad Facebookis reklaamimise, sest sotsiaalmeediahiiglane pole teinud piisavalt vihakõne summutamiseks oma platvormil.

«Me teame, et meil on vaja rohkem tööd teha ja me teeme koostööd kodanikuõiguste rühmituste … ja teiste asjatundjatega, et arendada välja veel rohkem vahendeid, tehnoloogiat ja poliitikat selle võitluse jätkamiseks,» oli kirjas Facebooki teadaandes.