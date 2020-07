TikTok kaalub Londonisse kolimist

Seoses vastuolude teravnemisega Hiina ja läänemaailma vahel on lühivideote rakendus TikTok püüdnud end oma päritoluriigist distantseerida.

Kuigi Sunday Timesi väitel on läbirääkimised Ühendkuningriigi valitsusega katkenud «laiema geopoliitilise konteksti tõttu», käivad need Reutersi allika järgi edasi. Ühendkuningriigi ja Hiina vahel on tekkinud teravad vastuolud seoses Hongkongi staatusega.

London olevat üks mitmest kaalumise all asukohast. Pole teada, millised on veel kaalumisel, kuid TikTok on sellel aastal palganud hulga töötajaid Californias. Näiteks on ettevõtte tegevjuhiks palgatud endine Walt Disney Co tippjuht Kevin Mayer.

TikTok on USAs terava tähelepanu seoses kahtlustega, et Hiina võib sundida ettevõtet kasutajate andmeid riigile üle andma. TikToki omanik on Hiinas paiknev ByteDance. India on juba keelanud TikToki kasutamise ja kõlab hääli, et USA peaks sama tegema.