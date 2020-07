British Airways saatis ikoonilise Boeing 747 erru

Lennufirma, mis on maailma suurim 747-400 mudeli operaator, plaanis oma 31 selle mudeli lennuki kasutamise lõpetada 2024. aastal.

Ent pandeemia, mille tõttu suurem osa maailma lennukipargist kolm kuud maal seisis, on plaani kiirendanud. Seda eriti seetõttu, et analüütikute sõnul jäävad reisijate arvud normaalsest madalamaks veel pikemaks ajaks, võimalik, et aastateks.