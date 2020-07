ELi tippkohtumise esimese päeva lõpetas terav vaidlus abipaketi üle

Esimese päeva kõnelused said läbi pärast keskööd ja jätkuvad laupäeva keskpäeval. Kaalul on 750 miljardi euro suurune pakett Euroopa majanduse päästmiseks.

Kogunenud riigi- ja valitsusjuhid läksid oma hotellidesse kommentaare jagamata. Kuid Financial Timesi allikate sõnul oli üldise pahameele objektiks Hollandi peaminister Mark Rutte, kes nõuab riikidele vetoõigust selle üle, kuidas taastuspaketi raha jagatakse.

Kohtumise järgsel õhtusöögil toimus terav vaidlus, mille käigus Bulgaaria peaminister Boyko Borisov süüdistas Ruttet, et too tahab olla «Euroopa politseinik». Euroopa Liidu Nõukogu president Charles Michel lubas tippkohtumisel osalenutele, et püüab öösel kahepoolsetel nõupidamistel kompromissi saavutada.