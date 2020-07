Tormilised panused vaktsiinivalmistajatele

Kolm aastakümmet vana ettevõte oli veel eelmise aasta lõpus väga nutuses olukorras. Ühtegi vaktsiini välja arendada ei suudetud, rahavoog oli negatiivne, ettevõte oli sunnitud koondama veerandi oma töötajatest ning jõulupidu toimus koosolekusaalis, kus peolistele anti pitsalõik ja pudel kokakoolat, kirjutas Financial Times.

Nüüdseks on Novavaxi aktsia hind kerkinud 120 dollarini ning aasta algusest on väärtpaber kallinenud 30 korda. Aktsia hinnaralli põhjus on USA valitsuse 1,6 miljardi dollari suurune rahasüst võimaliku koroonaviiruse vaktsiini katsetamiseks ja tootmiseks. Selle raha eest peab Novavax varustama USA valitsust 100 miljoni doosi vaktsiiniga, mis peaksid valmis olema juba selle aasta lõpuks.

Novavaxi aktsia hinna fantastiline tõus näitab, et koroonaviiruse pandeemia on farmaatsiatööstuse pea peale pööranud ja investorid hakkavad taas avastama ettevõtteid, kes on aastaid tulutult uusi vaktsiine luua püüdnud. Tänu koroonaviirusele on paljudest inetutest pardipoegadest saanud kaunid luiged – vähemasti nii loodavad investorid.

Tänu pandeemiale on lendu tõusnud veel üks biotehnoloogiaettevõte. Vaktsiini väljatöötamisel ilmselt kõige kaugemale jõudnud Moderna aktsia hind küll Novavaxi omaga sarnast imelist tõusu pole teinud, aga enam kui neljakordne hinnatõus aasta algusest pole ka paha.

USA riigi toetus

Esmaspäeval hüppas Moderna aktsia hind 15 protsenti, millele järgnesid kuue- ja seitsmeprotsendilise tõusu päevad. Selle taga oli vaktsiini kliiniliste katsete esimese faasi tulemuste edukus ja uudis, et ettevõte on jõudnud katsete kolmandasse faasi.

Moderna, varasema nimega ModeRNA Therapeutics, on 2010. aastal USAs Massa­chusettsi osariigis Cambridge’is asutatud biotehnoloogiaettevõte, mis ongi keskendunud ravimite arendamisele ja vaktsiinide väljatöötamisele. Seni pole ettevõte aga ravimi või vaktsiini valmistamiseks mitte ühtegi luba suutnud saada.

Tänu koroonaviirusele on paljudest inetutest pardipoegadest saanud kaunid luiged – vähemasti nii loodavad investorid.

Vaatamata tulemuste puudumisele pakkus ettevõte investoritele huvi ning 2018. aasta lõpus viis firma aktsiad börsile, kaasates investoritelt 604 miljonit dollarit, mis on kõigi aegade suurim biotehnoloogia aktsiate avalik esmamüük (IPO). Tõsi, esimesel kauplemispäeval kukkus aktsia tervelt 25 protsenti.

Paljudele üllatuseks oli just Moderna üks vähestest biotehnoloogiaettevõtetest, kellele USA valitsus aprillis vaktsiini väljatöötamiseks toetust andis. USA uuringute ja arengu amet eraldas 16. aprillil selleks Modernale 483 miljonit dollarit, farmaatsiagigandi Johnson & Johnson tütarettevõte Janssen Research and Development sai 456 ja Sanofi 30 miljonit dollarit. Kahel viimasel ettevõttel on kauaaegne kogemus ja väga pikk välja töötatud ravimite nimekiri. Moderna eelis oli aga kiirus, millega nad lubasid vaktsiini valmis saada, kirjutab CNN.

FOTO: Pm

Novavax on märgatavalt vanem. 33 aastat tegutsenud biotehnoloogiakompanii asutati 1987. aastal Marylandi osariigis Gaithersburgis. Peale kodulinna tegutseb ettevõte ka Rootsis Uppsalas.

​Suur võidujooks

2015. aastal sai Novavax Bill ja Melinda Gatesi heategevusfondilt 89 miljoni dollari suuruse toetuse hingamisteede viiruse vastase vaktsiini väljatöötamiseks. Paraku eelmisel aastal viiruse kliiniline test ebaõnnestus, mistõttu veebruari viimasel päeval kukkus aktsia hind 67 protsenti ja aasta lõpuks oli väärtpaber kaotanud 90 protsenti oma väärtusest.

Ehkki mõlemad biotehnoloogiaettevõtted on koroonaviiruse vaktsiini väljatöötamisega jõudnud üsna kaugele, pole lõplik võit veel käes ei neil ega ka paljudel konkurentidel, kes samuti palavikulise kiirusega vaktsiini luua püüavad.