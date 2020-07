Utah' põlisrahvas kardab Sillamäe radioaktiivseid jäätmeid

«Utah' osariik peab mõistma ja tunnistama reaalsust, et tehas on ammu ületanud oma projekteeritud tööea ega pole enam tavaline uraani töötlemise tehas, vaid radioaktiivsete jäätmete prügila, mis soovib tegutseda veel aastakümneid, kui mitte -tuhandeid,» seisab ute'i hõimu poolt reedel allkirjastatud dokumendis.

Tehase omaniku Energy Fuels'i jaoks oleksid Eestist imporditavad jäätmed päästerõngaks, kuna firma esimese kvartali kahjum ulatus 7,8 miljoni dollarini. Ettevõtte juht ütles märtsis, et USA uraanitööstus on kokkukukkumise äärel.

Kõnealune 660 tonni jäätmeid on praegu Sillamäel 2000 tünnis ning see oleks Energy Fuels'i esimene import väljaspoolt Põhja-Ameerikat. Radioaktiivne pulber on Silmeti tantaali ja nioobiumi tootmise kõrvalprodukt ning see sisaldab uraani. Eestisse ei saa jäätmeid jätta, kuna siin puudub radioaktiivsete materjalide ümbertöötlemiseks litsentseeritud rajatis.