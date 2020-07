Rail Baltic sai Euroopast täiendava rahalaeva

«Juba see, et Rail Baltic sai taotlusvooru kaudu saadaolevast summast rohkem kui pool, konkureerides kümnete teiste taotlejatega, näitab, kui hästi edeneb see projekt teistega võrreldes. Nüüd on meil Rail Balticuks lisarahastus, et tuua see inimestele lähemale, võimaldades meil oma piirkondlikke peatusi kavandada ja planeerida. Samuti saime lisaraha Muuga ja Ülemiste terminalide ning Muuga-Soodevahe raudtee muldkeha ehitamiseks. Siiski, tööd on veel palju ja isegi kui me Vanasadama trammiliinile raha ei saanud, tähendab see lihtsalt seda, et meil on rohkem aega selle kavandamiseks ning loodame järgnevate taotlustega edu saavutada,» ütles Aas.