Swedbank teenis poolaastaga 88 miljonit puhaskasumit

Puhas intressitulu kasvas seitse protsenti, kasvu taga oli peamiselt laenu- ja hoiuseportfellide kasv. Kasvanud on nii majapidamiste kui ka ärisektori laenuportfellid, kasvades kokku kolm protsenti. Hoiused kasvasid 14 protsenti.

Laenukahjumite reservid suurenesid kuue kuuga 10 miljoni euro võrra. Võrdluseks: 2019. aastal suurenesid reservid samal ajal ühe miljoni euro võrra. Suurenemine on peamiselt põhjustatud makromajanduse väljavaadetest ja COVID-19 haiguse põhjustatud eriolukorrast.

«Olime eriolukorra ajal ja oleme ka täna jätkuvalt paindlikud maksepuhkuste andmisel, et meie kliendid saaksid tulla kriisist välja võimalikult väheste negatiivsete majanduslike mõjudega. Kui panga klientidel läheb hästi, siis läheb hästi ka pangal. Seetõttu anname endast maksimumi, et nõustada kliente, leida ja pakkuda välja lahendusi, mis on neile abiks selle keerulise olukorraga hakkama saamisel. Samal ajal jätkame nii era- kui ka ärilaenude andmist,» ütles Swedbank AS-i juht Olavi Lepp.