Keskpank: riigil ei pruugi laenust piisata

Kattai sõnul on näha, et viiele miljardile eurole on kulutuskohad juba välja mõeldud ja laenusumma täitub kiiresti. «Selle aasta eelarve puudujääk on umbes 2,5 miljardit, järgmisel aastal umbes üks miljard. Kui siia juurde liita veel nii Kredexi kui ka maaelu sihtasutuse kaudu antavad laenud ja riigiasutuste omakapitali suurendamine, siis tuleb viis miljardit juba täis,» kommenteeris ta.