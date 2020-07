Välisinvesteeringute taustakontrolli olemus ei ole päris selge

Justiitsminister Raivo Aegi sõnul oleks vaja täpsustada, kui tihti on Eestile välisriigi poolt või väliskapitali vahendusel majanduslikku survet avaldatud: «Kas tegemist on praktilise probleemiga või teoreetilise konstruktsiooniga?» küsis ta.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi välisinvesteeringute nõunik Margus Pae sõnul on näited tegelikult olemas. «Et meil ei juhtuks olukorda, kus ühiskonna toimimise jaoks olulised teenused võiksid ühel hetkel olla sellise väliskapitali kontrolli all, mille tegelikku tausta ja motiive me ei tea» selgitas ta taustakontrolli peamist põhjust.

«No kavatsus on ikkagi võtta laiem pilt ette, et otsustusprotsessis ja menetluses oleks kaasatud kõik vajalikud osapooled, kellel on kasutada erinevat informatsiooni, et kogu see pilt nii-öelda üle välja kokku panna,» kommenteeris välisinvesteeringute nõunik.