Euroopa Kohus keelas USA ja Euroopa Liidu andmeleppe

See tähendab, et Euroopa Liidu kodanike ja ettevõtete andmeid niisama USAsse edasi anda ei tohi – Euroopa kohtuotsuse järgi on tegu illegaalse teoga. Ettevõtete jaoks, kes Privacy Shieldi peale lootsid, tulevad nüüd ärevad ajad, kirjutavad Bloomberg, Reuters ja Süddeutsche Zeitung.

Kohtus arutati, kas suurte teenusepakkujate nagu Facebooki, Google ja teiste puhul on õige saata eurooplaste andmeid USAsse. Kuna Euroopa andmekaitseseadus on rangem kui ookeani taga, siis ei olevad eurooplaste andmed seal piisavalt kaitstud. Euroopa Liidu ja USA vahel kehtinud nn Privacy Shieldi lepe ütles vaikimisi, et andmeid võib saata küll. Euroopa Komisjoni juures oli ombudsmani ametikoht ning tema poole võisid eurooplased kaebustega pöörduda, kui tundsid, et nende privaatsust on USA suurfirmade poolt riivatud.