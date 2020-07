Tööandjate uuring: mis palgalangetus? Palkame hoopis juurde!

Viimase küsitluse kohaselt 70% vastanutest palkasid muuta ei kavatse, 9% vastanutest plaanib taastada varasema palgataseme, 5% kavandab palgatõusu ning vaid 3% tahab palku langetada, teatasid Palgainfo Agentuur ja CVKeskus ühise uuringu tulemustest. Samas 18 protsenti vastanud organisatsioonidest tõi välja, et nad juba on viimastel kuudel palku kahandanud.

Võrreldes aprilliga on küsitluse kohaselt tööandjatel palkade muutuste suhtes plaanid veidi selgemad – kui aprillis ei osanud 27 protsenti vastajatest öelda, kas nende organisatsioonis lähikuudel palgad tõusevad või langevad, siis juunis oli teadmatuses 14 protsenti uuringus osalejatest.

«Põhipalku langetanud ettevõtteid on kõige enam majutuse, toitlustuse ja turismi valdkonnas, samuti metallitööstuses ning kutse-, teadus- ja tehnikaalastel tegevustel, sealhulgas näiteks raamatupidamise ja reklaamiteenuste tegevusalal,» märkis Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Ta lisas, et majutuses ja toitlustuses on suur osa ettevõtteid viimastel kuudel ka töökoormust vähendanud, samuti olid töökoormust vähendanud ligi pooled uuringus osalenud tööstusettevõtetest.

Ta lisas, et põhipalkade tõstjaid on rohkem tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutustes, kus palgatõusu mõjutab 2018. aastal sõlmitud kollektiivkokkuleppe. «Palkade tõstjaid on rohkem ka põllumajanduse ja ka toiduainetööstuse ettevõtete seas, mida mõjutavad hooajatööd,» sõnas Seeder.