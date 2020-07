Hiina majandus kasvas oodatust enam

Handelsblatt lisas, et kuigi töötute arv juunis võrreldes maikuuga paranes 5,9% pealt 5,7% peale, siis tuleb just seda numbrit analüütikutel väga hoolsalt jälgida. Töötus Hiinas tähendab hoobilt vähem tarbimist, väiksemat majanduskasvu. „Töötutest võib Hiinas veel suur probleem kujuneda,“ kirjutas leht.

Ka hommikune turgude reaktsioon näitas, et investorid keskendusid pigem raporti negatiivsetele külgedele: Aasia börsid olid hommikul valdavalt miinuses, Shanghai börs kukkus lausa 2,3%. Asia Natixise vanemmajandusanalüütik Trinh Nguyen ütles Financial Timesile, et turgudele EI meeldi loiud Hiina tarbijad.