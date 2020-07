Fed: USA majandusaktiivsus on tõusnud, väljavaade on väga ebakindel

«Majandusaktiivsus tõusis peaaegu kõikides piirkondades, kuid on endiselt kaugel allpool sellest, kus ta oli enne COVID-19 pandeemiat,» ütles keskpank oma ülevaates.

«Väljavaade on endiselt äärmiselt ebakindel,» märkis Föderaalreserv ja lisas, et seda suurendab teadmatus, kui kaua koroonapandeemia veel kestab ja kui ulatuslikud on selle majanduslikud mõjud.