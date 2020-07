Muhu Väina regati vahekokkuvõtted, kui sõita on jäänud kolm etappi

Pärast tuulevaikuse tõttu ära jäetud Kärdla ringi saab teha viie esimese regatipäeva vahekokkuvõtted, kui sõidetud on kolm etappi. Sõita on veel jäänud samuti kolm etappi ning paremusjärjestus võib oluliselt muutuda. Kõik tulemused on leitavad Muhu Väina regati kodulehel ning spetsiaalselt regati tarbeks loodud kontolt äpis Sprtity.