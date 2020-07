Kohus tühistas Iirimaa-Apple´i 13 miljardi eurose maksuotsuse

Euroopa Komisjon leidis 2016. aastal, et Iirimaa maksusoodustused Apple'ile olid Euroopa Liidu riigiabi reeglitega vastuolus, kuna võimaldasid Apple'il maksta oluliselt vähem makse võrreldes teiste firmadega. Euroopa Liidu reeglid nõuavad, et ebaseaduslik abi nõutaks ettevõttelt tagasi, et eemaldada sellest põhjustatud konkurentsimoonutus.