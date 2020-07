Tallinki laevad on pärast nelja kuud taas korraga merel

Tallinki tegevjuht Paavo Nõgene. FOTO: Madis Veltman

«Viimased neli kuud on olnud suureks väljakutseks meile kõigile, kuid nagu me kevadel lubasime, et varsti seilame oma reisilaevadega taas – ja täna saame öelda, et see päev on saabunud. Kuigi me ei ole jõudnud veel oma tavapäraste reisijateveo mahtude ligilähedalegi, kuid vähemasti meie laevad on taaskord seal, kuhu nad kuuluvad – merel ja mitte jõude sadamakai ääres seismas. Reisid ei toimu, tõsi küll, kõikide laevadega iga päev ning kindlasti tuleb ette seisakuid ka sügisel, lähtume siinkohal riikides epidemioloogiliselt toimuvast ja kohaneme vastavalt.Tänasel päeval on mul veelgi rohkem põhjust tõsta esile oma kolleege Tallink Grupis. Neist igaüks on viimased neli kuud töötanud tohutult kiiresti, paindlikult ja pingsalt selle nimel, et hoida ettevõtet töös, leida lahendusi ja aidata meie kliente. Ma olen väga uhke iga oma kolleegi üle Tallink Grupis ja tänulik neile kõigile nagu ka nende peredele, nende suure pühendumuse eest. Me seilame jälle,» ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.