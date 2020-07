Kolmveerand ettevõtteist plaanib lähikuudel töötajaid värvata

Juulis kavatseb töölisi palgata 39 protsenti, augustis 42 protsenti ja septembris 32 protsenti vastanutest. 8 protsenti märkis, et ei tea oma värbamisplaane ja 14 protsenti oli koroonakriisi tõttu veel ootel, teatas CV-Online.

«Mitmed värbamised, mis jäid koroonakriisi tõttu ootele kevadel, on nüüd uuesti käivitatud. Kliendid on öelnud, et näevad, et talendid on vabaks jäänud, seega on parim aeg neid endale värvata», märkis CV-Online'i turundus- ja teenindusjuht Maris Viires pressiteates.

Koroonakriisist taastumise ja mahtude suurenemise tõi värbamise põhjusena välja siiski vaid 14 protsenti vastajatest. 40 protsenti värbab põhjusel, et organisatsioonist lahkuvad inimesed, veerand vastanuist põhjusel, et ettevõte laieneb. Hooajalisusega on seotud 12 protsenti värbamistest ja lapsehoolduspuhkusele minekuga 16 protsenti

Töösuhte lõpetamist plaanib suvekuudel 55 protsenti vastanud ettevõtetest, peamise põhjusena toodi välja töömahtude vähenemist ja sobivate kompetentside puudumist.

Küsitluse kohaselt ei ole enamiku tööandjate jaoks praegu keerulisem inimesi värvata, kui seda oli kuus kuud tagasi. Vastajatest 23 protsenti tõi aga välja, et praegune värbamismaastik on oluliselt raskemaks muutunud ja peamiselt on raskendatud värbamistegevused haridusvaldkonnas ja ka nendes valdkondades, kuhu varem on välistööjõudu kaasatud.