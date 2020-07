Lisandus võimalus jälgida Muhu Väina regati Kakumäe-Pirita etappi merelt

Kriisiaasta eritingimustest tulenevalt on tänavuse Muhu Väina regati korralduses mitmeid muudatusi. Vähendatud on kaldaprogrammi ning publikule mõeldud üritusi, sealhulgas on sel aastal vähem pealtvaatajatele mõeldud võimalusi võistlust regati vahesadamates või etappidel jälgida.