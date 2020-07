Graafik ⟩ Palgahüvitisi on makstud üle veerand miljardi

Juunikuu eest on pea 3000 ettevõtte 25 000 töötajale määratud hüvitiste kogukulu 21,5 miljoni eurot, selgub töötukassa andmetest.

Tallink Gruppi kuuluv OÜ Hansaliin on saanud juunikuu eest toetusi 1,5 miljonit eurot, millega sai hüvitist 1729 töötajat. Koos tütarfirmadega HT Laevateenindus ja Tallink Duty Free on laevanduskontserni enam kui 3000 töötajale hüvitatud juunikuu töötasusid 2,6 miljoni euro ulatuses.

Lisaks sellele on juunikuu töötasusid hüvitatud autode turvasüsteeme tootvale AS Norma, kelle 799 töötaja hüvitis ulatub 657 000 euroni, rahvusooper Estonia 373 töötajat on saanud hüvitisi 363 200 eurot. Tallinna lennujaama kahe äriühingu 499 töötajatele hüvitati juunikuu eest pea pool miljonit eurot.