Nordica ootab ikka veel riigiabi

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist kinnitati, et Nordica pole ikka veel oma soovitud 30 miljonit eurot riigiabi saanud. Protsess on sealmaal, kus ta jaanipäeva paiku oli, nimelt peetakse ikka veel kõnelusi-konsultatsioone Euroopa Komisjoniga. Kuna jaatav või eitav vastus saadakse, pole teada.

Nordica juht Erki Urva on öelnud, et nad suudavad ilma riigiabita vastu pidada ainult senikaua kuni nende partnerid neilt raha nõudma hakkavad. Taavi Aas on Nordica võlausaldajatele öelnud, et niipea kui Brüsselist luba käes, antakse ka Nordicale lubatud 30 miljonit eurot.