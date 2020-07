Seos maksuparadiisiga võib ettevõtte riigi toeta jätta

«Praegu valitseb seniolematu olukord, kus ettevõtted saavad koroonaviiruse puhangu tõttu erakordselt suurt riigiabi. Aga just selles olukorras ei saa aktsepteerida, et avalikult sektorilt toetust saavad ettevõtted hiilivad maksuparadiiside kaudu maksudest kõrvale,» ütles konkurentsipoliitika eest vastutav juhtiv asepresident Margrethe Vestager pressiteates.

Koroonaviiruse puhang on sundinud liikmesriikide majandustegevuse ja selle taastamise toetuseks tegema jõupingutusi nii kohapeal kui ka EL-i tasandil. Märkimisväärset rahalist toetust on antud äriühingutele likviidsuse ja kapitali pakkumiseks, töökohtade säilitamiseks, tarneahelate alalhoidmiseks ning teadus- ja arendustegevuse soodustamiseks.

Selles kontekstis on mitu liikmesriiki väljendanud valmisolekut võtta vastu õigusnormid, millega piiratakse selliste äriühingute võimalusi toetust saada, kes hoiduvad maksuparadiiside kaudu maksudest kõrvale või kes on mõistetud süüdi finantskuritegudes. Need liikmesriigid on palunud komisjonilt suuniseid selle kohta, kuidas probleemi kõige paremini lahendada.