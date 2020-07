VKG omanikud võtsid paarkümmend miljonit omanikutulu

VKG tegelikud kasusaajad on krediidiinfo andmetel Priit Piilmann (38,13%), Margus Kangro (24,98%), Ants Laos (19,14%) ja Elar Sarapuu (15,75%).

«Roheline kokkulepe, mida toetas ka Eesti, on visioonidokument ilma selge plaanita ja mõjuanalüüsita. Alles aastatel 2020-2023 vastuvõetavad rakendusaktid määravad põlevkiviõli tootmise regulatiivse keskkonna aastani 2030. Antud regulatiivne määramatus avaldab kahtlemata mõju pikaajaliste investeerimisotsuste tegemisel. Lähitulevikus on Eesti riigi suureks väljakutseks sõnastada enda ootused põlevkiviõlitootmise jätkumise ajalise perspektiivi osas ning anda investeerimiseks vajalik õiguskindlus,» seisab aruandes.

Juhatuse esimees Ahti Asmann märgib, et maailma räsiva koroonaviiruse mõju tulevikule on tõenäoliselt suurem kui me arvata oskame. «Kriisi poolt saavad testitud nii regulatsioonid, majandussektorid kui ühiskonna väärtushinnangud. 2019. aasta järel siseneb Viru Keemia Grupp sellisesse muutuvasse maailma tugevamana kui kunagi varem.»