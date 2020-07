Eesti Energia pakub Rail Balticu ehituseks 10 miljonit tonni killustikku

«Lisaks nimetatud lubjakivi killustiku tehnilisele sobivusele hinnati uuringus ka selle kasutamise majanduslikku ja sotsiaal-majanduslikkku põhjendatust Rail Balticu projekti muldkeha ehitusel. Uuringu tulemusel leiti, et lubjakivi killustiku transport raudteel Jõhvi kaubajaamast Rail Baltica trassi läheduses asuvatesse killustiku liivaga segamise kohtadesse (näit Pärnu kaubajaama) on nii finantsiliselt, kui ka sotsiaalselt konkurentsivõimeline kohalikest kaevandustest pärit materjaliga (täiteliivaga) võrreldes,» märkis Sutter.

2 miljonit tonni aastas

Samuti võimaldaks see ära hoida täiendava kahju looduskeskkonnale, mis tekiks uute kaevanduste avamisel. «Uuringus hinnati Eesti Energia tarnevõimekust nimetatud killustikku tarnida ja leiti, et selleks võiks olla umbes 1 miljon tonni aastas (üks rongikoosseis päevas). Seoses põlevkivist elektritootmise olulise vähenemisega oleme tänaseks jõudnud järeldusele, et selle tulemusel vabanenud transpordivõimekuse abil suudaksime me tarnida ka kaks rongikoosseisu päevas ilma seejuures reisirongiliiklust segamata. Lubjakivi killustiku kogumaht, mida Eesti Energia suudaks Rail Balticu ehitamise projektile pakkuda, on umbes 10 miljonit tonni,» ütles riigifirma juht.