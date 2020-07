Uuring: enamik eestimaalasi soovib reisida kodumaal

If Kindlustuse isikukindlustuse tootejuhi Kairit Luhti sõnul võime sel suvel näha rohkem siseturismi. Ometi soovib 31 protsenti Eesti inimestest külastada naaberriike, 11 protsenti kaugemaid Euroopa riike ning neli protsenti vastanutest tahab külastada riike väljaspool Euroopat.

«Kui 18–24-aastaste hulgas on ainult kolm protsenti neid, kes sel suvel riigisiseselt või kaugemale ei reisi, siis 55–65-aastaste hulgas on neid juba 27 protsenti. Vanuseliselt on suuremad erinevused näha siseturismis ja naaberriikide külastamises, kaugemate riikide külastamisse suhtutakse üsna ühtemoodi. Eestis ja lähiriikides liigutakse peamiselt isikliku autoga, vastavalt 84 ja 77 protsenti reisidest. Ligi veerand vastanutest kasutab oma sõidukit ka pikemal Euroopa-reisil. Üldiselt reisitakse kaugematesse riikidesse ikka lennukiga,» selgitas Luht.