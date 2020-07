Maailma kolmas kärakatootja siseneb näomaskiärisse

Jaapani joogitootja Suntory tegevjuht Takeshi Niinami andis juunis oma alluvatele ülesande luua peakaitse, mis hoiaks selle kasutaja viiruste eest turvas, kuid lubaks samas nautida meeleolukat õhtut baaris samamoodi kui see oli enne koroonapuhnagu saabumist. Lisaks omanimelisele viskile ka konjakit Couvouisier ja viskit Jim Beam valmistav maailma suuruselt kolmas kange alkoholi tootja pole ideekavandeid avalikkusega jaganud.

«See näeb veider välja, kuid veider olemine võib olla uues normaalsuses aktsepteeritav olla,» ütles Niinami, kes on mitu kavandit tagasi lükanud, sest need ei suurenda turvalisust.

Alkoholiäri ähvardab uus koroonaviiruse puhang iseäranis. Selge ju on, et ühelt poolt paneb kangem kraam inimesi vastutustundetumalt käituma, teisalt aga on paljudel lõbustusasutusel, mis toovad alkoholiäri käibest-kasumist suure osa, võimalik kliente teenindada vaid siseruumes.