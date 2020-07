Edetabel ⟩ Vaata, mis firmad olid teises kvartalis Eesti suurimad maksumaksjad

Kümne suurima äriühingust maksumaksja hulgas oli neli kütusega tegelevat ettevõtet ehk AS Olerex Terminal, Neste Eesti AS, AS Tartu Terminal ja Petroil PVTK OÜ. Kokku tasusid need ettevõtted 93 miljonit eurot riiklikke ning tööjõumakse, selgub maksu- ja tolliameti andmetest. Olerex oli suurim maksumaksja aasta esimeses kvartalis.