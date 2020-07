Pärnus kaaluti Muhu väina regatil osalevaid purjekaid

Vastava kaaluseadme abil tõsteti jahid sadama kraanaga üles ning kontrolliti, kas jahi tegelik kaal vastab registreerimisdokumentides esitatud andmetele. Jahi kaal on üks olulisemaid tegureid, mis mõjutab jahi kiirust. Seetõttu on jahtide võistlusväärtuse arvestamisel oluline, et arvestuste aluseks võetud jahi ning võistkonna kogukaal vastaks tegelikkusele.